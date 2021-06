Královna mění komunikační strategii, přiměli ji k tomu Harry s Meghan

Jak ale v neděli upozornil deník The Mail on Sunday, přestřelka, ve které princ Harry dokonce vyhrožoval BBC právníky, přiměla pětadevadesátiletou britskou panovnici k radikálnímu kroku. Doposud přitom palác a dvořané jakékoliv zprávy týkající se královské rodiny nekomentovali.

Podle zdroje deníku The Mail on Sunday jde však o víc než o jméno Lilibet. „Je to o tom, zda byla či nebyla popsána přesná verze toho, co se stalo,“ uvedl zdroj.