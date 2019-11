Koukal do mobilu a spadl do kolejiště metra

Na pomoc muži okamžitě přispěchali dva další cestující, kteří muže z kolejiště stačili vytáhnout dřív, než do stanice dorazila vlaková souprava. Po několika minutách dorazili záchranáři, kteří muže zběžně ošetřili. Převoz do nemocnice následně odmítl.

Muž kvůli koukání do mobilu skončil v kanálu

Během jednoho měsíce je to už podruhé, co na lince D argentinského metra spadl někdo do kolejiště. V půlce října na stanici Pueyrredón omdlel muž a v pádu strčil ženu téměř před přijíždějící vlak. Souprava však nejela příliš rychle a stačila před ženou zastavit.