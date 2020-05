Kočka překonala koronavirus a stala se nejznámější ve Francii

Brian s Florence nejprve netušili, co by jí mohlo být, bylo jim však jasné, že je nemocná. Odmítala žrát a mnohem častěji polehávala a spala. Majitele napadlo, že by snad i ona mohla nakazit koronavirem. Jejich podezření potvrdilo virologické centrum Alfortovy národní veterinářské školy. Papille byla pozitivní na koronavirus.

Studie publikovaná na počátku května pak prokázala, že SARS-CoV-2 mohou kočky šířit mezi sebou kapénkovou infekcí. Vědci proto radí, aby si lidé nemocní covid-19 pokusili od svých mazlíčků co nejvíce izolovat. Tissier však důrazně varuje, aby lidé své mazlíčky neopouštěli. Naopak by se je měli snažit ochránit, „jako by to byli jejich příbuzní“.