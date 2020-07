Klenotník zakopal zboží za 23 milionů jako poklad. Najít ho může každý

Koronavirová krize pochopitelně dopadla i na klenotníky. Kromě propadu tržeb však Perriho ničila nečinnost. „Mohl jsem se doma zbláznit. Neměl jsem co dělat a bezradně chodil jen tam a zpátky,“ popsal pro televizi Fox Perri.

Kvůli koronaviru byl přesvědčený, že po 23 letech svůj obchod zavře. Otázkou bylo, co dělat potom? „Řekl jsem manželce, že všechno můžeme prodat a odejít do důchodu nebo to může zakopat různě po celém státu Michigan,“ uvedl nyní již bývalý klenotník.