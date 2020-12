Když se páří šášně. Vědec byl svědkem unikátního jevu

„Právě jsem dočistil akvárium, když se voda zakalila. Říkal jsem si: ‚co se to tady děje?‘ A pak mi to došlo. Červi se začali pářit,“ popisoval pro agenturu Reuters nadšený mořský biolog z univerzity v Portsmouthu Reuben Shipway.

Šášně jsou mořští mlži připomínající červa, žijí v hloubkách do 150 metrů. Jsou především nechvalně známé všem provozovatelům lodí, protože vrtají díry do dřeva. V minulosti, kdy se lodě stavěly především ze dřeva, způsobovaly velké škody. Dokonce byly odpovědné i za jednu povodeň, když se pustily do jedné hráze v Nizozemí, která se následkem toho v roce 1731 protrhla.