Kdysi na pláži hledali mušle, dnes sbírají desítky let staré plastové hračky

Na britských plážích se to kdysi hemžilo mušlemi či řasami, které děti nadšeně sbíraly. Vzhledem ke znečištění planety však dnes pláže zaplavily spíš plastové hračky, které se před desítkami let přidávaly do krabic s cereáliemi, informoval britský server Daily Mirror.