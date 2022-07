Kanadský dělník si prožil chvíle hrůzy. Ve výšce visel z jeřábu

K hrůzu nahánějícímu incidentu, při němž se dostal do nebezpečí jeden z dělníků, došlo ve středu na pracovišti v kanadském Torontu. Muž zůstal na několik vteřin v obrovské výšce viset poté, co se mu zahákla ruka do jeřábového popruhu. Podle deníku Daily Mail se mu však podařilo vyváznout bez vážnějšího zranění.