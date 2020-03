Kalifornské kanalizace se ucpávají. Lidé nahrazují toaletní papír ledasčím

Ucpávání kanalizace může mít za následek další zdravotní problémy, zejména pokud by se znečištěná voda dostala do kontaktu s pitnou vodou, kterou lidé používají v domácnostech, varovala správa kanalizací.

Úřad také vyzval lidi, aby v případě nahrazování toaletního papíru papírovými utěrkami, nebo třeba tričkem, věci nesplachovali do záchodu, ale zabalili je do odpadkových pytlů a ty poté vyhodili do směsného odpadu.