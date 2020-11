Kajakářky málem spolkl hladový keporkak

„Říkala jsem si, že se musím odtlačit. Odtlačit od velryby pryč. Byly to opravdu divné myšlenky. Říkala jsem si, že jsem mrtvá. Myslela jsem si, že na mě přistane,“ uvedla Cottrielová pro místní pobočku televize Fox.

Ženy vyvázly z překvapivě blízkého setkání nezraněny, jenom v pořádném šoku. „Dostaly jsme se do auta. Sundala jsem ze sebe triko a vypadala z něj spousta ryb,“ popsala dozvuky bizarního setkání Liz Cottrielová. „Byla jsem keporkaky poblázněná, ale nikdy jsem nečekala, že jednoho z nich budu mít přímo v obličeji,“ dodala už s úsměvem žena.

Keporkaci ani jiné velryby reálně člověka spolknout nemohou. Na takto velkého savce by potřebovaly podstatně vyvinutější kousací ústrojí, které by dokázalo velké tělo rozmělnit nebo alespoň rozdělit na menší kusy. Tím spíše takto nemohou pozřít člověka keporkaci, kteří se živí drobnými rybami. Když se však někdo připlete během krmení do cesty, mohou být následky tragické.