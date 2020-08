Kabel vymrštil muže do vzduchu, po několikametrovém letu srazil chodkyni

Řidič tradičního indického dopravního prostředku vystoupil a rozhodl se své vozidlo osvobodit. Ve chvíli, kdy už téměř slavil úspěch, v protisměru projíždějící motorka se také zachytila do kabelu. To řidiče tuk-tuku vymrštilo i s kabelem to vzduchu. Po několikametrovém letu nakonec tuk-tukář narazil do nic netušící ženy, která šla po chodníku.