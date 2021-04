K vakcíně dva kartony vajec, v opačném případě červený puntík na dveře

Čínské úřady by chtěly do června naočkovat 40 procent populace. Doposud ale nejlidnatější země světa s téměř 1,4 miliardy obyvatel aplikovala "pouze" 140 milionů dávek, přičemž většina vakcín se podává ve dvou dávkách.

V další čtvrti úřady slibují naočkovaným lidem starším 60 let dva kartony vajec. Jiní lidé dostanou zdarma vstupenku do známého lamaistického chrámu Jung-che-kung v Pekingu, která normálně stojí 25 jüanů (83 korun).

Ve čtvrti Si-čcheng v centru Pekingu jsou nyní vchody do domů označeny barevnou značkou, která ukazuje, kolik obyvatel či zaměstnanců objektu se již nechalo očkovat. Pokud je to více než 80 procent, značka je zelená, v případě 40-80 procent žlutá a u méně než 40 procent červená.

"Připadá mi to trochu zvláštní," říká číšnice Wang Jing, na jejíž kavárně teď svítí červená značka. "Myslela jsem si, že očkování bude dobrovolné, ale teď mám pocit, že ho musí podstoupit všichni," dodává.

Wang měla zpočátku strach, jestli jsou vakcíny dostupné v Číně bezpečné, ale nakonec i s kolegyněmi na očkování půjde. "V barech a restauracích to zákazníky uklidní," podotýká.

Ačkoli čínská vláda zdůrazňuje, že nebude do očkování nikoho nutit, v některých případech to tak nevypadá. Město Žuej-li u barmských hranic se rozhodlo během pěti dnů naočkovat veškerou populaci poté, co se zde minulý týden objevil zdroj nákazy. Jestli bude moci někdo odmítnout, není jasné.