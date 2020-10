K nic netušícímu surfaři se přiblížil žralok, varovali ho ze vzduchu

Wilkinson ležel na prkně a pádloval, aniž by zaregistroval, že těsně kolem něj krouží žralok bílý, kterému se dříve často říkalo lidožravý. „Slyšel jsem šplouchnutí a nějaký jiný zvuk, tak jsem se otočil, ale nic jsem neviděl. Pak ke mně dolů sletěl dron a upozornil mě na nebezpečí žraloka v oblasti,“ popsal surfař.

„Když jsem se dostal na břeh, cítil jsem se trochu divně. Pobřežní stráž mi ukázala záznam a já zjistil, jak blízko u mě byl, aniž bych to věděl. Vypadalo to, že mi šel po noze, ale pak si to rozmyslel,“ citoval Wilkinsona Guardian.