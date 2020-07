Hoř, Epsteine, hoř! Majitel restaurace spálil stůl, kde sedávali Epstein s Weinsteinem

„Když jsem si vzpomněl na Jeffreyho Epsteina, jak tam sedí, dokázal jsem myslet jen na to, jak ten zatracený stůl spálit a postarat se, aby nic nešpinilo můj podnik. Vzal jsem kladivo a benzin, zapálil jsem to a hodil do odpadků. Bylo mi při tom moc dobře. Teď už na ty chlápky nemusím myslet,“ prohlásil devětatřicetiletý Erdem.