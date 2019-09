Holčička ztratila v sídle britské královny plyšáka, reakce paláce všechny ohromila

Australská předškolačka byla v létě s rodiči na prázdninách v Evropě. S sebou si vzala i Harriet, jednu ze šesti plyšových opic z její mateřské školy v Adelaide. Plyšák už takto s dětmi procestoval půlku světa; kromě Evropy byl i v Africe, Americe a Asii. Cesta do Buckinghamského paláce se pro něj ale stala 13. srpna osudnou.

Následně pak byla hračka poštou odeslána zpět do Austrálie. Spolu s ní přišel i plyšový pes Rex z palácového obchodu se suvenýry a kniha Nosí královna korunu i v posteli?

Během devíti let cestování po světě opičku ukradl pes na pláži na Fiji a jedno z dětí ji zapomnělo ve vlaku v Melbourne. Nadcházející výlet do Úřadu vlády v Adelaide bude jejím posledním, pak prý půjde do penze, píše server CNN.