Hledaný muž se sám přišel udat na policii. Nemohl už vydržet soužití v karanténě

Poté, co se muž sám dostavil na policejní stanici, putoval do vazby a v nejbližší době jej čeká skutečně pobyt ve vězení. Taylor rovněž doplnil, že muž strážníkům oznámil, že než žít během lockdownu s „takovými lidmi”, to raději půjde do vězení. Doufá tam prý v trochu více klidu a míru.