Halloween: Nemrtvá dcerka si pochutnala na vlastním otci

K Halloweenu patří i snaha vytvořit co nejpůsobivější kostým a každoročně se vyrojí řada fotek méně či více vydařených kreací. Zdaleka nejpůsobivější fotky však letos bezpochyby vytvořila Tiffany Renfroeová z Alabamy. Fotografie jedenáctiměsíční dcerky Oakley, co by zombie, která si pochutnává na vnitřnostech svého otce, se staly hitem internetu.