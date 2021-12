Hádku s teenagery řešil Američan plamenometem

Plameny se měly dostat zhruba do vzdálenosti jednoho až dvou metrů od auta. „Radím ti, abys mi to auto nezapálil,“ zakřičela podle policie řidička vozu Amari Singletonová.

„Když z toho pálí, tak osvítí celou ulici. Dělá to i uprostřed noci, je to tu pak jak za dne,“ uvedla žena pro server ClickOrlando.

„Tahle rodina – jak to říct – je to to nejhorší, co se téhle čtvrti mohlo stát,“ nebral si servítky. Podle policie přiznal střelbu z plamenometu, důrazně však popřel, že by mířil na lidi.