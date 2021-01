Francouzka už tři roky přesvědčuje úřady, že ještě nezemřela

Ženu prohlásil za mrtvou před třemi lety soud v rámci dlouho trvajícího sporu, jenž mezi Pouchainovou a někdejší zaměstnankyní její úklidové firmy probíhal. Francouzka se od té doby snaží rozhodnutí úřadů zvrátit, to se jí však dosud nepovedlo. „Byla jsem za právníkem, který mi řekl, že půjde o formalitu, protože mám od lékaře potvrzené, že jsem úplně naživu. Kvůli soudním sporům to ovšem nestačilo,“ cituje ženu britský server Guardian.

Právník Pouchainové Sylvain Cormier uvedl, že sám nemůže uvěřit tomu, jak je ženin příběh šílený. „Nikdy bych si nepomyslel, že soudce prohlásí někoho za mrtvého, aniž by si to ověřil. Žalobkyně ale tvrdila, že je paní Pouchainová mrtvá, aniž by poskytla důkaz, a všichni jí věřili,“ řekl Cormier agentuře AFP.