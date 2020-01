Ford Mustang z nejslavnější filmové honičky se vydražil za 85 milionů korun

Video: Warner Bros.-Seven Arts. Inc, Solar Productions, Inc.

Upoutávka na film Bullittův případ Zdroj: Warner Bros.-Seven Arts. Inc, Solar Productions, Inc.

Po natáčení se Ford Mustang prodal zaměstnanci filmového studia Warner Brothers a později policejnímu detektivovi v New Jersey, který jej v roce 1974 prodal za 6000 dolarů Robertu Kiernanovi. Ten auto vlastnil až do své smrti v roce 2014. Předtím odmítl četné nabídky na prodej vozu, včetně žádosti od samotného McQueena, alespoň podle listu The New York Times, a vůz přenechal svému synovi Seanovi.