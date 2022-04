Firma vyhodila Američana kvůli jeho reakci na narozeninovou party. Soud vyhrál

Muž totiž trpí úzkostnou poruchou a přílišná pozornost a tlak na jeho osobu by u něj mohla vyvolat panické stavy. Jenže management na jeho žádost zapomněl, a tak mu firma připravila 7. srpna překvapení a narozeninovou party během oběda.

Stalo se přesně to, čeho se Berling obával. Dostal panický záchvat, nasedl do svého auta a odjel. Následující den ho šéf zkritizoval za jeho reakci, což u Berlinga vyvolalo další panický záchvat.

Následující sled událostí nabral rychlý spád. Reakci mu začali vyčítat i jeho kolegové a následující několik dní Berling raději pracoval z domova. Když se do práce vrátil, bylo mu sděleno, že dostává výpověď.

Vedení firmy se obávalo, že by se jeho stav mohl přejít do zuřivosti a mohlo by se u něj projevit násilné chování. Důvodem výpovědi bylo „jeho chování během událostí minulých dní“.