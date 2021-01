Fenka běžela za sanitkou a celé dny čekala před nemocnicí na svého pána

Když 14. ledna sanitka odvážela Cemala Şentürka do trabzonské nemocnice, fenka jménem Bonçuk (Korálek) běžela za ní.

Jeden z členů nemocniční ostrahy turecké agentuře DHA řekl, že fenka přicházela kolem deváté hodiny ráno a zůstávala až do večera. Do nemocnice se neodvážila vejít, jen strkala hlavu do dveří, když se otevřely.