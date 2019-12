FBI jim vrátila špatné dítě, to pravé se našlo až po 53 letech

Když do pokoje vstoupila žena v přestrojení za zdravotní sestru a chlapečka si k sobě vzala, netušili manželé ještě nic zlého. „Musí se na něj podívat doktor. Za chvíli vám ho vrátím,“ usmála se žena a odnesla dítě z pokoje. Nikdy se už nevrátila.

Tak započal příběh několika smutných osudů, o jehož pokračování se minulý týden postarali investigativní novináři televize KLAS-TV, kteří tvrdí, že vypátrali zmizelého Paula 55 let poté, co byl unesen. Žije pod jiným jménem v malém městečku ve státě Michigan. Před několika měsíci ho prý našla FBI.

Phoenix News Paul Fronczak, Chicago baby kidnapped in 1964, reportedly found - CBS News https://t.co/o2PKeblRk7 pic.twitter.com/H2hV9gZMtl

V roce 1964 se okamžitě po únosu rozjelo rozsáhlé pátrání pod taktovkou FBI. Případ plnil titulní stránky novin, policisté žádali veřejnost o pomoc. Veškeré pokusy o nalezení uneseného novorozeněte však byly marné po celé dva dlouhé roky. V roce 1966 však byl v jednom obchodním centru v New Jersey nalezen zhruba dvouletý chlapec.

Testy DNA byly tehdy ještě velice vzdálenou hudbou budoucnosti. Nutno dodat, že malý Paul byl unesen den po porodu a jeho identifikace byla tudíž velice obtížná. Lékařští experti se však shodli, že by zejména kvůli tvaru uší opravdu mohlo jít o uneseného Paula. Dítě bylo předáno šťastným rodičům, kteří okamžitě začali dohánět v rodičovství vše, co jim bylo únosem odepřeno.

Fronczakovi Paulovi řekli o tom, že byl unesen, až když mu bylo deset let. Nebyli mu však schopni vysvětlit, co se dělo první dva roky jeho života a v Paulovi začalo hlodat podezření, že není jejich dítětem. V loňském rozhovoru se nyní pětapadesátiletý Paul přiznal, že se rozhodl podstoupit testy DNA.

Učinil tak v roce 2012, Dora a Chester s tím nejprve souhlasili, pak však svého syna požádali, aby to nedělal. Paul však musel znát svou minulost a vzorky určené k otestování i navzdory přání svých rodičů do laboratoře poslal. Výsledek potvrdil jeho obavy: mezi ním a jeho rodiči není žádná genetická shoda.

Díky pátrání se v roce 2015 dozvěděl Paul své jméno, které dostal při porodu – Jack Rosenthal. Své biologické rodiče už ale poznat nestihl, oba zemřeli. Od jejich příbuzných se dozvěděl, že jeho matka byla alkoholička a otec válečný veterán s velkými psychickými problémy. Také se dozvěděl, že měl sestru Jill. Co se s ní stalo však nikdo neví a Jill Rosenthalová je oficiálně pohřešovaná.

Pátrání po pravém Paulovi bylo až donedávna neúspěšné. V roce 2014 se přihlásil jistý Sam Miller, který jako by z oka vypadl podobizně pravého Paula Fronczaka, kterou vytvořili experti. Miller se to tom, že je adoptovaný, dozvěděl tím nejhorším možným způsobem. Selhávaly mu ledviny a on potřeboval najít dárce. Když hledal mezi svou rodinou, jeden z jeho bratranců mu prozradil, že je adoptovaný.