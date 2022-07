Eiffelova věž je zrezivělá, tvrdí uniklé zprávy

Když byla Eiffelova věž v roce 1889 dokončena, předpokládalo se, že vydrží 20 let, než bude rozebrána. Po 133 letech ale věž stále stojí, a to jen díky pečlivé údržbě. Zpráva o stavu věže podle časopisu tvrdí, že památka ale není v dobrém stavu. „Kdyby sem zavítal Gustave Eiffel, dostal by infarkt,“ řekl časopisu nejmenovaný správce věže s odkazem na autora stavby.