Dva brazilští politici řešili spor o vodní park v zápase MMA

Celé to začalo sporem o vodní park ve městě Borba. Bývalý radní města, pětačtyřicetiletý Erineu Alves Da Silva, nazval současného starostu, devětatřicetiletého Simãa Peixota, švábem a obvinil ho, že úmyslně nechal vodní park na řece, která protéká městem, zchátrat. V září ho vyzval, aby si celý spor vyřídili ručně.

MMA: Per se, mlať, kopej, ale nekousej

Pak se do sebe oba muži pustili. Bývalý radní Silva slavil úspěch s několika dobře mířenými kopy na nohy, pak se ale starostovi podařilo vyslat direkt pravačkou a poslat Silvu k zemi. Peixoto okamžitě zalehl otřeseného protivníka a zasypal ho sprškou úderů. Ale Silvovi se podařilo ze svízelné situace vymanit a obrátit ji ve svůj prospěch, kdy to byl nakonec on, kdo posílal jeden úder za druhým na ležícího protivníka.