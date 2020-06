Dron zachytil dechberoucí migraci želv. V moři jich plavalo na 60 tisíc

Nové výsledky odhalily, že v minulých letech výzkumníci počty karet zřejmě podceňovali – a to zhruba 1,7krát. „Na základě výsledků z dronů jsme upravili i minulá data. To, co kdysi trvalo vědcům dlouhou dobu, zvládne jeden člověk za hodinu,” pochvaluje si využití technologie Dunstan.