Do třešťského betléma přibudou roušky i očkování

V betlémy proslulé Třešti se řezbáři o červencových svátcích scházejí už od roku 2002. Z každého setkání, kde lidé mohou obdivovat hotové výtvory účastníků a sledovat je i při práci, přibývají příspěvky do dnes již skutečně obřího betléma.

„Od samého počátku se lidoví betlemáři inspirovali dobou, v níž žili. Figurky darovníků vždy dostávaly podobu řemeslníků i profesí, které odpovídaly realitě. Až jednou lidi nebudou ani vědět, že tu kdy byla nějaká pandemie, třeba to poslouží jako doklad,“ popsal svoje letošní příspěvky do rostoucího betléma Antonín Kocman, který do Třeště přijel z Hrušovan u Brna.