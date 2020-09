Dlužila na daních 6 centů, málem přišla o střechu nad hlavou

Finanční úřad města Ocean Township ve státě New Jersey určil dům stařenky k prodeji 9. září. Dokud se o tom nedozvěděla její dcera Lisa Suhayová, která o případu informovala na sociálních sítích, nikoho mimo rodinu osud staré ženy nezajímal.

„Pochopila jsem, že stát New Jersey má nulovou toleranci a že vám prodá dům, bez ohledu na to, kolik dlužíte,“ uvedla místní tiskové agentuře Asbury Park Press Suhayová, která žije ve Virginii.

„Výběrčí daní mé matce volal, protože, když jsme s ním mluvila, vybavil si, že bylo něco špatně, že matka nerozuměla, co po ní chce. Řekla jsem mu: ‚Pardon, ale vy prodáváte dům mé matky, protože vám dluží šest centů. On na to jen, jak je zajímavé, že jak se tyhle věci dokážou na sebe nabalit jako sněhová koule,“ rozčilovala se Suhayová.