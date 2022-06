Dítě vdechlo část hračky, pohotový policista s chvatem neváhal ani vteřinu

Heimlichův chvat je účinná technika první pomoci, která slouží k uvolnění dýchacích cest, jež jsou ucpány cizím předmětem. Chvat by měl být proveden až poté, co byl dusící se člověk 3 až 5krát udeřen do zad mezi lopatky a nepomohlo mu to. Chvat by se neměl provádět u těhotných žen a velmi malých dětí.