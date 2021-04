Díky pandemii vzniklo přátelství, které by jinak nikdy nevzešlo

Věkový rozdíl přitom není vůbec na překážku. „Když mě bylo 20, odehrál se Den D. To si pamatuji, když mi bylo 20. V Normandii jsme měli co jíst, ne jako v Paříži, kde umírali lidé hladem,“ vyprávěla seniorka o svých zážitcích z druhé světové války v jednom z chatů svému novému přítelovi z britského Kentu. Pro ni jsou podle jejích slov každotýdenní hovory únikem z reality, alespoň v její mysli. „Je to pro mě velké potěšení,“ dodala.