Devítiletý génius bakalářský titul nezískal. O důvodu se rodiče přou se školou

Začal chodit do školy, když mu byly čtyři roky, v osmi letech úspěšně absolvoval středoškolská studia, o rok později začal nastoupil na Technickou univerzitu v Eindhovenu, kde měl letos v prosinci získat elektroinženýrský bakalářský titul. Jenže nyní rodiče jeho studia přerušili a vzájemně se s univerzitou obviňují.

Podle univerzity otec Alexander Simons tlačil na to, aby chlapec získal titul ještě před svými desátými narozeninami 26. prosince. Jenže to se prý ukázalo jako nereálné. „Laurent je bezprecedentně nadaný student, který se učí neobyčejně rychle. I tak však univerzita nepovažuje za reálné, aby v tomto termínu stihl dostudovat vzhledem k množství potřebných zkoušek,“ uvedla v prohlášení vysoká škola.

Malý Laurent Simons se svými rodiči Lydií a Alexanderem Foto: Profimedia.cz

Univerzita rodičům navrhla nový studijní plán, který by počítal se získáním bakalářského titulu v polovině roku 2020. „To by byl stále naprosto fenomenální výkon,“ uvedla univerzita. To však dle školy bylo pro rodiče nepřijatelné.

Chlapcova práce prý postrádala seznam literatury

Rodiče to celé vidí jinak. Škola jim prý slíbila, že jejich syn bude moci dostudovat před svými desátými narozeninami a dokládají to kopiemi emailové korespondence. Minulý týden prý škola obvinila chlapce z plagiátorství – v jedné ze svých prací chyběl seznam citovaných prací, což je za plagiátorství obecně považováno.

„Provizorní verze práce opravdu seznam literatury postrádala. Ale to byla provizorní verze. Laurent musel udělat kvůli práci řadu testů, které by šly zfalšovat jen těžko,“ namítl otec v rozhovoru pro belgický server HLN. Rodiče dále uvedli, že jim škola naznačila, že by se mohli obrátit na Úřad pro ochranu dítěte s tím, že rodiče na svého syna přespříliš tlačí.

Nyní rodiče, a dle jejich slov i sám Laurent, doufají, že se malý génius vrátí ke studiu hned v lednu. Už to bude však bude zřejmě na jiné škole. Na stole má prý nabídky od prestižních univerzit z Britských ostrovů či USA. „Kdyby vaše dítě hrálo fotbal za Anderlecht a dostali jste nabídku z Barcelony, neudělali byste to? Každopádně Laurent v Eindhovenu skončil. Dost univerzit projevilo zájem s ním pracovat,“ uzavřel otec.