Děti si hrály s petardami u kanalizace, následoval mohutný výbuch

Velké štěstí měly tento týden dvě děti v čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. Poté, co si v blízkosti kanalizace hrály s pyrotechnikou, došlo k mohutné explozi, která vymrštila víko do vysoko do vzduchu. Záběry exploze v úterý těsně před polednem pořídila bezpečnostní kamera.