Demoliční četa omylem zbourala dům, který byl právě v rekonstrukci

Těžké bitvy byly vítězně vybojovány a před několika měsíci se mohla dvojice pustit do renovací. Jelikož neměli ani jeden příliš financí, opravy probíhaly postupně a pomalu. Až do minulé středy.

Oba muže vzbudily telefonáty a vzrušené dotazy lidí ze sousedství renovovaného domu. „Mysleli jsme si, že si plánujete ten dům nechat,“ téměř vyčítavě oznamoval Hagestadovi jeden ze sousedů. Hagstad nechápal, o čem to mluví. Pak s hrůzou poslouchal, co se vlastně stalo.

Starý dům následně demoliční četa zbourala během pár desítek minut. „Kdyby to byl jakýkoliv dům, dalo by se to přejít, ale v tomhle jsme měli tolik vzpomínek a do renovace dali tolik úsilí,“ hořekoval Hagestad. „Dva roky práce jsou pryč za dvacet minut,“ dodal Wenninger. Lindamood uvedl, že jeho firma nyní hledá řešení, jak majitele domu odškodnit.