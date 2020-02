Co se děje v hlavě známého zpěváka, odhalila reklama za 127 milionů

Jedním z velkých témat reklam letošního Super Bowlu však byla nostalgie, neboť společnosti nabízející své produkty dávaly na odiv, že milují osmdesáté a devadesáté roky. To je příklad mimo jiné společnosti Cheetos, která k propagaci svých křupek zanechávajících na rukách oranžové stopy využila rapera MC Hammera a jeho hit U Can't Touch This. Squarespace, které nabízí tvorbu webových stránek, zase poslalo herečku Winonu Ryderovou do Winony ve státě Minnesota, kde se narodila.