Co radí dětem 500 let stará kniha? Některé věci se nemění

Manuskript s názvem Lytille Childrenes Lytil Boke (v současné angličtině The Little Children’s Little Book, tedy Malá kniha pro malé děti) pochází z 80. let 15. století a ukazuje, že rodiče při výchově svých ratolestí řeší obdobné problémy. Kniha je věnovaná dětem, respektive jejich rodičům, aby věděli, jak se mají chovat u dvora a mezi šlechtou.

„Nešťourejte se v uších nebo v nose,“ radí příručka malým dětem. Milovníci angličtiny jistě ocení tuto větu v původním znění: Pyke notte thyne errys nothyr thy nostrellys. Další rady se nesou v podobném duchu. Děti by „neměly plivat přes stůl“ (Spette not ovyr thy tabylle) a už vůbec by „neměly krkat, jako kdyby měly fazoli v krku“ (Bulle not as a bene were in thi throote).