Číšnici s finančními problémy dali hosté obří dýško

Nedávné nečekané výdaje za opravu auta, které činily právě 2000 dolarů, ji zanechaly v situaci, kdy si nemohla dovolit koupit vánoční dárky pro své blízké. A právě z této nepříjemné situace ji v úterý vytáhlo obří dýško dvou stálých zákazníků podniku, v němž pracuje. „Byli na odchodu, uviděla jsem to spropitné a začala jsem plakat. Pak začali plakat i oni, bylo to nádherné,“ uvedla Baiová a dodala, že to byl hotový vánoční zázrak.