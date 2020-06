Chlouba plzeňské zoo se má čile k světu. Šimpanzí slečna Caila oslavila pátý měsíc života

Zajímavostí je, že chovatelé do výchovy mláděte nezasahují, stejně jako do samotného porodu: „Porod samičky malé Caily probíhal ve skupině, my do přirozeného porodu nezasahujeme a teď bude malá Caila závislá na matce 5 let. Až 3 roky bude samice mládě kojit a nyní už má prořezaných 8 zoubků,“ popsala chovatelka.