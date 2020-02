Chlapci se ztratili v mrazivé bouři. Celou noc chránili svými těly nejmladšího

Bylo kolem půl sedmé večer. Na pár domků, jenž dohromady tvoří vesničku Nunam Iqua, začal padat sníh a vítr zlověstně sílil. Čtyři chlapci, Christopher Johnson (14), jeho o šest let mladší bratr Frank a jejich sedmiletý bratranec Ethan Camille si před několika hodinami vyrazili na projížďku na sněžném skútru a ještě se nevrátili. Situace byla o to vážnější, že sebou Frank a Christopher měli i nejmladšího bratra Treye, kterému byly teprve dva roky.

Právě tehdy dostali aljašské bezpečnostní složky hlášení o čtyřech ztracených dětech. I vzhledem k blížící se sněhové bouři se do pátrání zapojilo všechno, „co mělo ruce a nohy“. Do vzduchu vyrazily vrtulníky, brzo však muselo být pátrání ve vzduchu odvoláno. Bouře zesílila a viditelnost byla téměř nulová.

Vítr v tu dobu dosahoval rychlosti kolem 100 kilometrů za hodinu a teplota rapidně klesala. V noci už se dostala až na mínus 42 stupňů Celsia. Podle úřadů takové počasí způsobuje na holé kůži omrzliny už do deseti minut.

Pátrání bylo přerušeno a Karen Camilleové, matce tří sourozenců, nezbylo než doufat v zázrak. Hned za úsvitu vyrazily znovu pátrací týmy do terénu pokrytého hlubokým sněhem. Hledat čtyři chlapce bylo však téměř jako hledat jehlu v kupce sena.

Bryan Simon stál v čele čtyřčlenné skupiny dobrovolníků, která se do divočiny vydala na sněžných skútrech v pondělí časně ráno. Zhruba kolem půl jedenácté dopoledne zkoumali odlehlou oblast podél řeky Black River zhruba třicet kilometrů od vesnice. Simon si všiml podivného hrbolu v jedné ze závějí.

„Nevypadalo to přirozeně. A když jsem přišel blíž, viděl jsem, že se to hýbe,“ uvedl pro Anchorage Daily News Simon. „Nemohl jsem uvěřit vlastním očím,“ popsal ty okamžiky Simon. Ihned přivolal svůj tým, protože mu bylo jasné, že našel jednoho z chlapců. Alespoň to si myslel, protože viděl jenom toho nejstaršího.