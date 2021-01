Čech objevil u oceánu dávno utopenou kameru a rozjel pátrací akci

Go Pro kameru si před devíti lety vzal s sebou do vody neznámý muž. Vlna však jeho zařízení spláchla ze surfařského prkna na dno oceánu, kde kamera zůstala ležet až do této neděle.

„Kameru jsem objevil na pláži d’Uhabia ve Francii. Zastavil jsem se tam cestou do Španělska, kam jsem pracovně mířil. Ze zvědavosti jsem kameru odnesl do auta a zjistil, že je uvnitř neporušená paměťová karta,“ popsal Novinkám Filip.

„Řekl jsem si, že zkusím vložit kartu do svého telefonu a podívám se, co na ní je. K mému překvapení jsem objevil devět let staré video, které natočil původní majitel těsně před tím, než vlna vzala kameru s sebou. Pak mě napadlo, že bych mohl vypátrat muže na videu,“ řekl.

Uvnitř byla neporušená paměťová karta. Foto: archiv nálezce, Novinky

Jak ale najít někoho naprosto cizího, pouze na základě devět let starého záznamu, který navíc trvá jen několik málo vteřin? „Zkusil jsem zapátrat na sociálních sítích. Oslovil jsem různé cestovatelské skupiny, poprosil veřejnost o pomoc. Našlo se pár lidí, kteří mají vazby ve Francii, a ti dostali příběh za hranice. Nakonec se to skutečně povedlo a do 24 hodin se mi ozval na můj instagramový profil původní majitel,“ uvedl Filip.

Kameru vydal oceán po devíti letech ve vodě. Foto: archiv nálezce, Novinky

Ten je nyní s Francouzem, jenž už se zřejmě s kamerou dávno rozloučil, v kontaktu. „Pokud ještě pojedu pracovně do Španělska, mohl bych mu předat kameru osobně, ale tomu moc šancí nedávám. Každopádně jsme v kontaktu a kameru s paměťovou kartou mu když tak pošlu poštou,“ odhalil Filip další osud ztraceného zařízení.

Nálezce Filip M. je vášnivým rybářem.