Burger King šel s novou reklamou do rizika. A zadařilo se

Není to vskutku tradiční způsob, jakým by se firma tohoto typu snažila propagovat své produkty. Pohled na plesnivý burger Whopper vyvolává vše, jen ne chuť se do něj zakousnout. Reklama velmi jednoduše zachycuje 34denní „život“ burgeru tohoto řetězce. Hraje přitom na velmi jednoduchou a v dnešních dnech velmi populární notu – absenci umělých konzervantů.

Snad na každého uživatele internetu historicky někdy vyskočila fotografie několik let starého hamburgeru či hranolků z konkurenčního zařízení s písmenem „M“ ve znaku, které vypadaly skoro jako čerstvě naservírované. A to je ten žolík, kterého se rozhodli tvůrci reklamy použít. Co na tom, že na tom byly v minulosti burgery tohoto řetězce úplně stejně. Člověk by ale vzhledem k této kampani skoro čekal, že tuto změnu aktuálně zavádí ve všech svých restauracích. To by se však zmýlil.

Burger King uvádí do prodeje svůj nejpopulárnější burger Whopper bez konzervantů zatím pouze v několika evropských zemích včetně Francie, Švédska a Španělska a ve zhruba 400 ze 7346 restaurací v USA. Pokud však půjde vše podle plánu, měl by se burger bez konzervantů servírovat po celém světě do konce roku 2020. Bez konzervantů budou kromě housky a masa také cibule, salát, rajče, okurky i majonéza.