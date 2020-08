Buddhisté chtěli komín. Neschopná stavební firma pobořila chrám i krematorium

Na záběrech pořízených 13. srpna v provincii Nakhon Si Thammarat v jižním Thajsku je vidět, jak se jeřábník pokouší sesadit 16 metrů vysoký komín z budovy buddhistického krematoria. To se mu podaří, ale zbytek je už naprostá katastrofa.

Na pomoc řidiči i do odstraňování škod se pustili šokovaní mniši, kteří celé „opravě“ přihlíželi. Původní záměr byl totiž pouze vyměnit starý začouzený komín krematoria za nový. Teď místo důstojného odchodu buddhistických věřících zůstává v troskách.

„Chtěli jsme jen nechat postavit nový komín ke krematoriu. Vybrali jsme na to peníze od věřících. Teď, když byla během nehody poškozena většina haly chrámu, se musíme pustit do oprav. Ale bude to drahé,“ řekl pro agenturu AP představený mnich chrámu Wat Kongkalieb kněz Prakru Samupisith Analayo.