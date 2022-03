Britská společnost hledá člověka, který by za peníze čichal k psím výkalům

„Od zákazníků dostáváme zpětnou vazbu o kvalitnější stolici jejich psů, co se týče barvy, konzistence a pachu. Jakým lepším způsobem to dokázat, než tím, že majiteli psa zaplatíme za to, že bude čichat k psím výkalům poté, co přejde k naší potravě?” uvedl Sivakumar na webových stránkách společnosti.



„Jsme si vědomi, že jde o celkem zvláštní nabídku, ale zároveň víme, že jde o investici, která majitelům psů potvrdí to, co říkáme – že rostlinná strava psům zkvalitní stolici, celkový zdravotní stav a trávení,” dodal.