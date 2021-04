Antidepresiva by šlo nahradit lysohlávkami, naznačila studie

Ve studii, která byla zveřejněna v akademickém žurnálu New England Journal of Medicine, vědci porovnávali potenciál zmíněných látek u 59 lidí se středně těžkým až těžkým stupněm deprese. U aplikace obou látek došlo ke snížení deprese, při užití psilocybinu byl však pokles rychlejší a silnější.

„Velmi často lidé poprvé pochopili, proč mají deprese, a navíc o tom chtěli mluvit, protože právě to pomáhá překonat negativní postoje k sobě samým a ke svým životům, které deprese podporují,“ vysvětlil neuropsychofarmakolog David Nutt, jenž taktéž působí na Královské univerzitě v Londýně.

Zbylých 29 dobrovolníků užívalo po dobu šesti týdnů denně escitalopram, přičemž na začátku sezení a po třech týdnech jim byl rovněž aplikován psilocybin, ale vždy pouze 1 mg – dávka tak nízká, že je klasifikována jako neaktivní a je nepravděpodobné, že by měla nějaký účinek.

Vědci nicméně upozorňují, že kvůli nízkému počtu testovaných nejsou závěry studie zcela relevantní a že bude ještě třeba rozsáhlejších studií. Zároveň dodávají, že ač v psilocybinu vidí potenciál, lidé s depresemi by jej neměli užívat bez terapeutického dohledu, neboť by to nemuselo mít pozitivní efekt.