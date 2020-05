Američan v kostýmu smrtky protestuje proti otevření pláží

„Nejsme v bodě, kdy bychom dostatečně testovali, měli dost dat a byli připraveni na to, co se do našeho státu řítí,“ postěžoval si advokát serveru CNN. S kosou v ruce navštívil už několik pláží ve floridském okresu Walton County a prý byly doslova přelidněné. „Vím, jak krásné a atraktivní naše pláže jsou. Ale pokud nepřijmeme jistá opatření, tak se nám virus vymkne z rukou,“ myslí si Uhlfelder.