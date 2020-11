82letá babička je nejstarším rumunským desperátem na útěku. Pašovala marihuanu do vězení

Zdaleka nejstarším rumunským občanem, který se ukrývá před zákonem, se stala dvaaosmdesátiletá Elena Mladinová. Rumunské úřady po ní pátrají poté, co byla na čtyři roky odsouzena za pašování a prodej marihuany do jedné z tamních věznic. Podle všeho však Mladinová uprchla do Austrálie a nemá nejmenší chuť se do Rumunska vracet. Informoval o tom server Euro News.