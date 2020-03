103letá legenda radí, jak se vypořádat s těžkými časy

„Vzpomínám si na válku, tehdy jsme taky čelili velmi složité situaci. A zvládli jsme ji, protože jsme se dokázali semknout a bojovat za společný cíl,” dodala Britka, držitelka Řádu britského impéria, kterou si vybavíte při hitech ze čtyřicátých let minulého století jako We´ll Meet Again nebo The White Cliffs of Dover.