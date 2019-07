tcs, Novinky

V roce 2006 se Snowball stal internetovou senzací a díky svým tanečním pohybům i hvězdou několika televizních reklam. O pár let později si ho všimli i vědci Aniruddh Patel a John Iversen z kalifornského Neurovědeckého institutu, nyní o papouškovi uveřejnili v časopise Current Biology už druhou studii.

Papoušci i jiní ptáci jsou svými rituálními namlouvacími tanci známí, na internetu je řada papoušků tancujících na hudbu. Během prvního výzkumu však vědci zjistili, že Snowball na hudbu opravdu reaguje a tempo svých tanečních pohybů přizpůsobuje tempu písně.

Tančícímu papouškovi je nyní 23 let. Kakadu se mohou dožít až osmdesátky, takže má ještě spoustu času své umění zdokonalit.

FOTO: Profimedia.cz

Před lety papoušek uměl jen několik málo pohybů. Ke druhé studii vědce přiměl fakt, že si Snowballova majitelka Irena Schulzová povšimla několika dalších tanečních kreací, které se pták sám naučil.

„Jde o složité pohyby, z nichž většina není součástí přirozeného chování papoušků,“ uvedl Aniruddh Patel. Snowball si je vyvinul sám, aniž by je někde odkoukal a stal se tak prvním zdokumentovaným živočichem, který své pohyby kreativně rozvíjí na základě lidské hudby.

Chce tancem komunikovat



„Kreativita je u živočichů spojena typicky s chováním zacíleným na získání fyzického benefitu – jako je přístup k potravě či páření,“ uvádí vědci.

Snowball ale netančí pro jídlo nebo kvůli páření, jeho tanec je spíše sociálním chováním. Papoušek se snaží o interakci se svými lidskými majiteli.

Vědci papouškovi pouštěli dva velké hity z osmdesátých let – Another One Bites The Dust od skupiny Queen a Girls Just Want To Have Fun od Cyndi Lauperové. U obou hitů vědci objevili čtrnáct samostatných pohybů, které na které papoušek sám přišel.

Vymýšlet taneční pohyby není jednoduché



Vědci předpokládají, že i ostatní papoušci jsou schopní naučit se vytvářet nové taneční pohyby. Domnívají se, že aby se tato schopnost u zvířete vyvinula, je zapotřebí pěti podmínek.

Živočich musí být schopen komplexního vokálního učení. To je schopnost měnit vydávané zvuky, vytvářet nové zvuky za pomoci imitace a vytvářet zvuky pomocí hlasového orgánu. Kromě člověka si tyto schopnosti osvojilo jen několik málo živočišných druhů.

Druhou nezbytnou podmínkou pro učení tanečních pohybů je podle vědců schopnost imitace pohybů, třetí pak tendence utvářet dlouhotrvající sociální vazby. Živočich rovněž musí být schopen naučit se komplexní řetězce jednotlivých akcí a musí být pozorný vůči komunikaci prostřednictvím pohybu.

Všechny tyto podmínky řada druhů papoušků splňuje a Snowball nemusí být jedinečným zázrakem přírody. Pokud tedy někdy uvidíte svého papouška tančit, dost možná ví, co dělá.