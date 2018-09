Dramatický incident, který se odehrál 16. září zhruba o půl jedenácté večer, zachytila bezpečnostní kamera. Na záběrech je vidět, jak na farmu vnikla puma, která mezi alpakami vyvolala chaos.

Šelma následně popadla týden starého Luckyho za krk a dala se společně s ním na útěk. Jeho matka však nezazmatkovala a běžela své mládě zachránit. Pumu se jí nakonec podařilo zahnat.

Majitelé farmy Angela a Alan Rogersovi stále nemůžou uvěřit, že se mláděti vážícímu pouhých sedm kilogramů, podařilo přežít.

'She's one tough little mama': Mother alpaca saves her baby from cougar attack https://t.co/krMkNQeZTb pic.twitter.com/8wRa1UPGtk