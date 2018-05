Duplantis, který si za svůj život pořídil už tři letadla, se ve videu zmínil, že nesouhlasí s lidmi, kteří si myslí, že by kazatelé takhle drahé věci vlastnit neměli. Řekl, že tryskáče naopak potřebují, aby mohli po světě šířit víru.

Televangelist Jesse Duplantis recently asked his followers to help pay for a $54 million private jet - because Jesus Christ "wouldn't be riding a donkey."

„Nemůžu žít tak dlouho, abych cestoval autem, lodí nebo vlakem, letadlo to ale vyřeší. Opravdu věřím tomu, že kdyby Ježíš byl dnes fyzicky mezi námi, nejezdil by na oslovi. Létal by letadlem a šířil evangelium po celém světě,“ vysvětlil svůj záměr.

Jesse Duplantis, a prosperity gospel televangelist from Louisiana, who owns 3 other private jets, says Jesus has asked him to buy a new private jet worth $54m -- he also believes that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey 😂😂 pic.twitter.com/jSQLZSzJzz