Američanka Trina Merryová si vybrala pro svůj projekt celkem 20 obrazů. Před každý pak postavila jednoho muže nebo ženu.

„Chci vyvolat debatu o tom, jak je ekonomika směšná. Dow Jonesův index je na historickém maximu, ale Trump chce zrušit Národní podporu umění. Lidé mají hodně peněz a chtějí utrácet za umění, jak ukazují dnešní trendy, ale vláda chce stáhnout veškeré financování i přesto, že to je malá část národního rozpočtu,“ uvedla umělkyně pro agenturu Caters News.

Merryová chce také poukázat na to, jak je dnes umění lidem vzdálené. Modely a modelky proto nepostavila před originály obrazů v galeriích nebo soukromých sbírkách, ale místo toho je stáhla z internetu a vytiskla. Horší kvalitu takto vystavila úmyslně.

„Má to ukázat, jak jsme od umění odstřižení. Díváme se na ta díla na internetu, ale tak to nemělo být. Byla vytvořena proto, aby se na ně lidé dívali v obrovských katedrálách, galeriích nebo muzeích. Takhle koukáme na malé obrázky, naše obrazovky navíc ukazují jinak barvy. Není to ten zážitek, který by umění mělo přinášet,“ dodala 36letá Američanka.

Svůj projekt zveřejnila ve videoukázce a naživo ho předvede o tomto víkendu v New Yorku.

Merryová se nejprve věnovala tradičnímu umění, ale poté, co ji zasáhl blesk, se kvůli zvýšené citlivosti na elektřinu odstěhovala mimo město a shodou okolností se dostala k malování na lidská těla. Dnes už přetvořila v umělecká díla tisíce „lidských pláten“, přičemž průměrně na jednom stráví malováním zhruba tři hodiny. V některých případech to však trvalo i 18 hodin.