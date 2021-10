Zisk Microsoftu poprvé překonal 20 miliard dolarů

Čtvrtletní zisk Microsoftu poprvé překonal 20 miliard USD. Výsledky však zahrnují také daňovou úlevu 3,3 miliardy USD. Celkové tržby firmy za tři měsíce do konce září stouply o 22 procent na 45,32 miliardy USD. Analytici v průměru čekali tržby 43,97 miliardy USD.

Poptávka po cloudových službách poskytovaných firmami Microsoft, AWS ze skupiny Amazon.com a Google Cloud ze skupiny Alphabet prudce roste od loňského roku, kdy pandemie nemoci covid-19 uzavřela kanceláře a školy. To způsobilo, že se více aktivit odehrává na internetu, upozornila agentura Reuters.

Zástupci podniku zdůraznili, že celý systém byl navržen tak, aby práce byla svižnější a příjemnější. Kromě upravené nabídky Start je to vidět například i na aktualizacích, které by měly být zhruba o polovinu menší než v případě Windows 10. Všechna vylepšení by se tak postupně k uživatelům měla dostat rychleji.